Гоблин рассказал, что к его палаточному лагерю на Сахалине пришел медведь

Блогер Дмитрий (Гоблин) Пучков рассказал, что во время поездки на Сахалин к его палаточному лагерю пришел медведь. Этой историей он поделился в эфире радиостанции Sputnik.

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Сам Гоблин отметил, что не встречался с хищником, но увидел следы, ведущие к его лагерю.

По мнению Пучкова, медведя могли отпугнуть громкие звуки, доносящиеся из лагеря, и большое количество людей.

— К нам приходил медведь. Нас есть не стал. Говорят, сожрал кого-то на следующий день, — рассказал блогер в эфире радиостанции.

Недавно биолог Павел Глазков выступил с инициативой исключить медведей из «Красной книги» Московской области. По мнению ученого, увеличение численности этих хищников в регионе создает все большую угрозу для людей.

В середине апреля в Московской области медведи, проголодавшиеся после зимней спячки, стали выходить к населенным пунктам в Можайском, Шаховском и Талдомском районах. Эколог Роман Пукалов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что при встрече с хищником нужно сохранять спокойствие и крикнуть низким голосом, чтобы попытаться напугать его.