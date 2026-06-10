Купер впервые доставит еду прямо к сцене на Пикнике Афиши

Попробовать любимые блюда теперь можно, не стоя в очередях

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20 июня 2026 года гости музыкального фестиваля Пикник Афиши в «Коломенском» смогут заказать блюда из четырех ресторанов через приложение Купер. В специальной доставке участвуют Maestrello, Frank by БАСТА, DIZENGOF/99 и Воккер. Это позволит быстро получить любимую еду прямо у сцены, продолжая слушать любимых музыкантов.

Рестораны приготовят блюда прямо на площадке фестиваля. А пункты выдачи расположены у двух сцен – главной и у сцены музыкального сервиса Звук, детской зоны и на центральной площадке. Заказ оформляется привычным способом – в приложении Купера. В графе «Адрес» необходимо указать нужную локацию, выбрав удобный пункт выдачи.

Такой формат – один из первых случаев на российском рынке, когда доставка еды становится частью развлекательного события и досуга людей. Для гостей современного фестиваля удобство на площадке становится такой же важной частью впечатлений, как музыка и программа. Интеграция Купера в Пикник Афиши позволит сэкономить время похода за едой, не отвлекаться от выступлений и не пропустить ничего важного на сцене.

Пикник Афиши – один из главных музыкальных фестивалей лета, который пройдет 20 июня в Москве и 8 августа в Санкт-Петербурге. В этом году хедлайнерами станут FEDUK, SLAVA MARLOW, Zoloto, ЛСП, Сергей Бобунец(«Смысловые Галлюцинации») и другие артисты. Зрителей также ждет первое за 28 лет выступление группы «Браво» и Валерия Сюткина, а также большой камбэк дуэта Мальбэк х Сюзанна.