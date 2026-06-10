Индийский астролог Пандит Сомнатх поделился прогнозами, касающимися украинского президента Владимира Зеленского, а также высказался о будущем России, США и НАТО.

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По его мнению, в ближайшее время Зеленского могут ждать серьезные перемены как в карьере, так и личной жизни. Сомнатх уверен, что 2026 год станет для президента Украины непростым периодом: в это время возрастут политические риски и усилится давление со стороны приближенных.

Вместе с тем астролог считает, что после 2026 года Россию ждет период стабильности и роста. При этом влияние США на мировой арене может ослабнуть, а страны НАТО могут столкнуться с внутренними конфликтами, которые пошатнут единство альянса, передает «МК».

9 июня Зеленский заявил, что июнь и июль текущего года могут стать решающими в конфликте между Россией и Украиной. По его словам, многое будет зависеть от саммитов ЕС, G7 и НАТО.

Ранее украинский президент отметил, что остановка боевых действий с заморозкой линии фронта на нынешних позициях может стать наиболее быстрым путем к достижению мира с Россией. По его словам, такой сценарий не означает признания или передачи РФ территорий, которые находятся под ее контролем.