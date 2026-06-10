Школьницы из Дагестана пожаловались на заставивших их снять бюстгальтеры организаторов ЕГЭ

В Дагестане одиннадцатиклассницы пожаловались на заставивших их снять бюстгальтеры перед сдачей Единого государственного экзамена (ЕГЭ) организаторов. В Минобрнауки российского региона прокомментировали ситуацию, заявив, что действия сотрудников пункта проведения экзамена соответствовали законодательству, передает РИА Новости.

Школьницы в социальных сетях рассказали, что не могли пройти рамку металлоискателя на ЕГЭ по математике, после чего их якобы заставили снять бюстгальтеры по требованию временно исполняющего обязанности министра образования и науки Дагестана Яхьи Бучаева.

В региональном министерстве образования подтвердили, что такой инцидент имел место быть на базе лицея №39 в Махачкале. Чиновники пояснили, что на входе в здание при прохождении через рамку стационарного металлоискателя у некоторых участников ЕГЭ фиксировался сигнал на наличие металлических предметов, вследствие чего были приняты меры.

«Сотрудники пункта проведения экзамена и члены государственной экзаменационной комиссии не проводят личный досмотр, а действуют строго по утвержденному алгоритму в случае срабатывания сигнала рамки металлоискателя», — заявили в министерстве.

Чиновники разъяснили, что в случаях, когда срабатывает металлоискатель, учащегося просят добровольно сдать личные предметы, и в случае отказа на экзамен такой выпускник не допускается, а в случае согласия — его просят пройти в помещение для хранения личных вещей и оставить запрещенный предмет там.

«Действия руководства министерства и сотрудников пункта проведения экзамена полностью соответствовали действующему законодательству, федеральным нормативным правовым актам и проводились строго в рамках полномочий по обеспечению честности, объективности и безопасности проведения государственной итоговой аттестации», — заключили в региональном министерстве образования.

Ранее сообщалось, что школьнице из Санкт-Петербурга пришлось сдавать ЕГЭ без трусов, поскольку на этот предмет нижнего белья среагировал металлодетектор при досмотре. Выпускница пыталась объяснить, что причина не в каких-либо устройствах связи или шпаргалках, но получила ответ, что организаторов это якобы не волнует.