Мэр Сочи напомнил туристам о запрете публикации кадров работы ПВО

Мэр Сочи Андрей Прошунин напомнил гостям города-курорта, чтобы они не публиковали в соцсетях кадры работы противовоздушной обороны, где можно увидеть процесс ликвидации беспилотных летательных аппаратов.

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"Официальные СМИ, сочинские журналисты, блогеры и большинство жителей благодаря четко установленным правилам строго соблюдают букву закона и знают: публиковать кадры с действиями военных и специальных служб категорически запрещено", - написал он в своих соцсетях.

Однако такую ошибку, к сожалению, совершают гости Сочи. Возможно, по незнанию, неосознанности или из-за желания поделиться необычным контентом на отдыхе, но это не освобождает от ответственности, в том числе уголовной.

Прошунин добавил, что вся необходимая для жителей и туристов достоверная информация размещается на официальных каналах оперативного штаба Краснодарского края, губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и главы Сочи, а также администрации города-курорта.