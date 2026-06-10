Экстрасенс допустила появление новых зацепок в деле Усольцевых

Экстрасенс Аделина Панина в беседе с «МК» предположила, что новые зацепки в деле о пропаже семьи Усольцевых могут появиться после изменения погодных условий. По ее словам, весной некоторые участки тайги становятся заметнее, пока не поднялась высокая трава

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Панина считает, что следы или вещи семьи могут обнаружить местные жители, туристы или участники поисков, которые снова выйдут на маршрут. При этом она допустила, что часть предметов могли растаскать животные.

По словам экстрасенса, в тяжелых погодных условиях люди вряд ли стали бы сознательно разбрасывать вещи. Она считает, что если предметы семьи и будут найдены, то это может стать первой серьезной зацепкой за долгое время.

Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали в конце сентября 2025 года в Красноярском крае. Они отправились к горе Буратинка в формате однодневного похода, но не вернулись и перестали выходить на связь. Поиски продолжались несколько месяцев, однако результатов не дали. 23 мая 2026 года активные поисковые мероприятия возобновили.

Ранее сообщалось, что в зоне поисков Усольцевых найдены вещи, предположительно принадлежавшие семье.