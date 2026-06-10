Основатель ЛДПР Владимир Жириновский предсказал войну на Ближнем Востоке, переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа, спецоперацию на Украине. Самые известные сбывшиеся пророчества политика смотрите в инфографике «Рамблера».

Напомним, Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года от коронавируса. Почти два месяца врачи боролись за его жизнь. В марте того же года губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев начал публиковать выдержки из своих книг с «пророчествами» Жириновского, в том числе о НАТО и кризисе в Донбассе. О феномене пророчеств Жириновского высказывался и президент России Владимир Путин. Глава государства отмечал, что прогнозы лидера ЛДПР «основывались на анализе, а не на мистике».