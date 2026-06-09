Два пассажирских поезда из Крыма в Москву и Санкт-Петербург отправятся позже графика. Об этом сообщается в Telegram-канале компании-перевозчика "Гранд сервис экспресс".

© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"

"Поезд 67/68 Симферополь - Москва вместо отправления из Симферополя 9 июня в 19:50 мск отправится от станции Керчь-Южная 10 июня в 00:55 мск. Пассажиров везут сейчас на станцию Керчь Южная автобусами от Симферополя и с промежуточных станций", - говорится в сообщении.

Отмечено, что поезд 77/78- Симферополь - Санкт-Петербург вместо отправления из Симферополя 9 июня в 21:10 мск отправится со станции Керчь-Южная 10 июня в 02:45 мск. В Симферополе в 21:30 мск пассажиров будут ждать автобусы, которые привезут их в Керчь.

Ранее сообщалось, что шесть поездов из Крыма в Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Москву и Пермь отправятся позже графика, один отменен.

График движения поездов по Крымской железной дороге был нарушен 8 июня после ночной атаки БПЛА. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в результате удара дрона ВСУ по тепловозу пассажирского поезда сообщением Москва - Симферополь, по предварительным данным, ранен машинист, помощник машиниста погиб, пассажиры не пострадали. Согласно сообщениям властей, массированные атаки ВСУ на Крымский полуостров продолжаются уже несколько дней.