ЕК намерена ввести санкции против патриарха Кирилла

Еврокомиссия предложила включить патриарха Кирилла в новый пакет персональных санкций против России. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на дипломатические источники.

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По данным телеканала, имя главы Русской православной церкви вошло в список физических и юридических лиц, в отношении которых Евросоюз планирует ввести ограничения в рамках 21-го пакета санкций.

Как отмечает Euronews, Брюссель уже пытался внести патриарха Кирилла в санкционный список в 2022 году, однако тогда инициативу заблокировала Венгрия.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила предложения по новому пакету ограничительных мер. По информации Reuters, в него могут попасть около 170 физических и юридических лиц, включая 90 банков.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявляла, что новый список персональных санкций может стать крупнейшим за последние два года.