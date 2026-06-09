В ГД предложили предоставлять общежитие, если дорога до вуза занимает три часа

Депутаты думской фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Анна Скрозникова во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направили письмо министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с предложением предоставлять бесплатные места в общежитиях студентам, которые добираются до места учебы больше трех часов. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что студенты очной формы обучения, проживающие далеко от образовательной организации, нередко сталкиваются с ситуацией, когда ежедневная дорога до учебного корпуса и обратно занимает несколько часов. При этом формально такой студент может не считаться иногородним, если зарегистрирован в том же регионе или населенном пункте, где расположен вуз.

"Представляется целесообразным рассмотреть возможность закрепления дополнительного критерия нуждаемости в месте в студенческом общежитии - длительности ежедневного пути на общественном транспорте. Такой критерий мог бы применяться к студентам очной формы обучения, если расчетное время пути от места проживания до образовательной организации и обратно превышает три часа в учебный день", - указано в письме.

Реализация указанной инициативы, по мнению авторов запроса, позволит сделать распределение мест в общежитиях более справедливым, поддержать студентов из отдаленных районов и пригородных территорий, снизить учебную и бытовую нагрузку, уменьшить риски пропусков занятий, а также повысить доступность очного высшего образования для студентов, которые формально не являются иногородними, но фактически нуждаются в проживании рядом с вузом.