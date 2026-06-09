Энтузиасты собрали гигантскую мозаику для Шуи

Жирафы, носороги, львы, дельфины и птицы - каждой твари по паре - поселились в центре ивановской Шуи, закрыв собой серый забор напротив Воскресенского собора. Панно "Ноев ковчег" из кусочков советской смальты сделали местные жители и туристы в рамках проекта "Я был здесь". Это уже третья мозаика, подаренная городу.

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За полтора года в работе поучаствовало больше 30 человек (их имена выбьют на специальной табличке рядом с арт-объектом). Некоторые специально приезжали в Шую ради мастер-классов и трудились над маленьким фрагментом по три-четыре часа. Одних только вертикальных панелей собрали три десятка. В итоге получился 16-метровый корабль со зверями, которые смотрят на прохожих человеческими глазами.

Мозаику смонтировали при поддержке активистов сообщества "Том Сойер Фест" ко дню города, который отметят 12 июня. Со дня первого упоминания Шуи в летописях исполняется 487 лет.

В итоге получился 16-метровый корабль со зверями, смотрящими на проходящих мимо людей

Автор идеи - художник, почетный гражданин города Леонид Шипин - хотел, чтобы взрослые люди раскрывались в творчестве:

- Я все время восхищаюсь талантливостью человеческой. Художник-то внутри каждого сидит. Думал даже открыть изостудию для взрослых. Но зачем бухгалтерам или психологам рисовать натюрморты?.. Однажды осенило: надо вместе заниматься монументальным искусством! В Шуе осталось всего две советские мозаики, причем одна закрыта. А мы украсим голую стену, люди будут любоваться. Владельцы голых стен, правда, отнеслись к задумке с подозрением...

Первой к эксперименту, который стартовал в 2023 году, присоединилась местная сыроварня. На ее здании повесили мозаику "Ворона и лисица". Потом проект "нехудожников" вышел на шуйский Арбат - улицу Малахия Белова. Маленькая часовая мастерская теперь выглядит как шкатулка с секретом. Дальше в прицел попал длинный забор бывшего молокозавода на улице Театральной. Сейчас за ним автосервис. Его хозяин дал добро, Шуйская епархия согласовала сюжет. Смальта нашлась в Смоленске: купили для храма еще в советское время, да так и не использовали. Вот и пригодилась.