В лагере под Красноярском заболели 16 детей. Что известно

В Ачинске 16 воспитанников лагеря обратились за медпомощью с признаками отравления. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

ТАСС собрал основное о ситуации.

ЧП

По данным прокуратуры, дети заболели в МАОУ "Сокол".Один ребенок госпитализирован с диагнозом "кишечная инфекция".Его состояние оценивается как средней степени тяжести.Остальные дети находятся на амбулаторном лечении.Под наблюдение родителей переданы 87 детей.

Реакция

Прокуратура организовала проверку.В лагере организованы дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия, включая дезинфекцию помещений, кварцевание и проветривание.В целях предотвращения распространения инфекции в спальном корпусе, где проживали заболевшие, введен карантин на семь дней.