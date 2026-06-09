Председатель Госдумы Вячеслав Володин посоветовал не разговаривать с мошенниками — это произошло на фоне принятия нового закона о защите от телефонного мошенничества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети Володина.

По словам Володина, россиянам необходимо объяснить недопустимость обсуждения важных вопросов с лицами, которые выдают себя за сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности. Он объяснил, что подобные вопросы не обсуждаются дистанционно.

«Придете в официальное учреждение, там намного сложнее подвергнуть человека мошенническим действиям», — заявил он.

Володин также добавил, что властям России необходимо «поставить заслон» там, где мошенники пытаются использовать искусственный интеллект и другие технологии.

«Мошенники их осваивают быстро. Стали мы заниматься этим более ответственно и эффективно — у нас снизилось количество мошеннических преступлений в части как раз использования этих технологий. И нам надо динамику эту поддерживать», — добавил он.

Ранее в Госдуме приняли закон о защите от телефонного мошенничества. Он ограничивает количество банковских карт, которые можно оформить на одного человека, вводит шестичасовую задержку подозрительных переводов и обязывает операторов передавать в госсистему сведения о подозрительных телефонных номерах.