Композитор Рыбников: ИИ можно использовать, но нельзя ему доверять

Народный артист России, художественный руководитель Центра исполнительских искусств Алексей Рыбников заявил, что искусственный интеллект может помогать в отдельных технических задачах при работе над музыкой, но доверять ему как безусловному источнику информации нельзя.

В интервью НСН композитор рассказал, что при создании музыки к новой версии фильма «Буратино» взаимодействие с нейросетями было минимальным. По его словам, такие инструменты могут быть полезны, когда требуется особое звучание или помощь в живом исполнении.

Рыбников отметил, что однажды нейросеть дала ложные сведения о премьере рок-оперы «Хоакин Мурьета», назвав неверные год, город, театр и композитора. По мнению артиста, ИИ можно использовать для поиска справочного материала, однако любую такую информацию необходимо проверять.

«В нашей студии мы сейчас практически не пользуемся искусственным интеллектом. Вместе с тем мне приходит много вариантов моих песен, созданных при помощи ИИ, например «Красная шапочка» или «Волк и семеро козлят». Первый раз это очень интересно слушать, потом слушаешь второй, третий раз, а четвёртый слушать уже не хочется, потому что всё это получается немножко мёртвое», — сказал Рыбников.

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