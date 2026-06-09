Участникам СВО могут закрыть въезд в страны Шенгенской зоны

Евросоюз рассматривает возможность введения запрета на въезд в страны Шенгенской зоны для российских военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции. Обсуждение проходит в рамках подготовки нового, 21-го пакета санкций против России.

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По данным европейских СМИ, речь идет не о расширении персональных санкционных списков, а о создании отдельного механизма, который может затронуть бывших и действующих участников боевых действий. Как пишет Euractiv, потенциальные ограничения способны коснуться более двух миллионов российских военнослужащих и иностранных добровольцев, участвовавших в конфликте на Украине.

Инициативу продвигают страны Балтии, Польша и ряд других государств Евросоюза. По их мнению, европейским странам необходимо заранее определить общий подход к вопросу въезда лиц, имеющих опыт участия в боевых действиях.

Одновременно в Евросоюзе продолжается работа над 21-м пакетом санкций против России. Официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью сообщила, что документ может быть подготовлен уже на этой неделе, после чего его передадут на рассмотрение Совета ЕС.

При этом содержание нового пакета официально пока не раскрывается. Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявляла, что в него могут войти меры против российского военно-промышленного комплекса и так называемого теневого флота.

Информация о возможном запрете на въезд участникам СВО пока остается на стадии обсуждения. Для принятия подобных ограничений потребуется согласие всех стран Евросоюза. Обсуждение новых санкционных мер ожидается в ближайшие недели.