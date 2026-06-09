Результаты ЕГЭ: когда станут известны, где смотреть, минимальные баллы

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Основной период ЕГЭ продолжается, и выпускники уже начинают ждать первые результаты. Баллы по экзаменам публикуются не одновременно: обработка работ занимает от 7 до 14 дней, после чего результаты утверждаются и становятся доступны участникам экзамена. Подробности о том, где и как искать свои баллы — в материале «Вечерней Москвы».

Когда появятся результаты

История, литература и химия — с 4 по 15 июня. Математика базового и профильного уровней — с 9 по 22 июня. Результаты по русскому языку ожидаются с 15 по 18 июня, по обществознанию и физике — с 18 по 25 июня. Баллы по биологии, географии, информатике и иностранным языкам будут опубликованы в конце июня и начале июля. Работы, написанные в резервные дни, обычно проверяются быстрее.

Где посмотреть баллы

Результаты можно узнать в школе, на портале «Госуслуги», а также через сервис проверки на сайте Рособрнадзора. Для московских выпускников действует отдельный сервис на портале мэра Москвы. Для получения данных потребуется паспорт или регистрационный код участника ЕГЭ.

Минимальные баллы и апелляция

Для получения аттестата необходимо набрать минимум 24 балла по русскому языку и 24 балла по математике базового уровня. Для поступления в вуз минимальный порог по русскому языку составляет 40 баллов, однако университеты могут устанавливать более высокие требования. Если выпускник не согласен с результатом, он вправе подать апелляцию в течение двух рабочих дней после публикации баллов. По итогам рассмотрения результат может как увеличиться, так и уменьшиться.

Ранее в Рособрнадзоре высказались о жалобах выпускников по поводу ошибок и путаницы в заданиях ЕГЭ по русскому языку и литературе.