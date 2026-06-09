Хазанов заявил, что ему спасли жизнь в Израиле

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Народный артист России Геннадий Хазанов заявил, что несколько лет назад оказался в критической ситуации со здоровьем и получил необходимую помощь в Израиле. Об этом он рассказал в подкасте «От реки до моря».

По словам артиста, события произошли около шести лет назад. При этом он не стал раскрывать подробности заболевания, с которым столкнулся в тот период.

— Израиль спас мне жизнь. Это было без малого шесть лет назад. Счет уже шел на какие-то, я думаю, сутки, — рассказал Хазанов.

Артист отметил, что помощь ему оказали специалисты одного из госпиталей Иерусалима. По его словам, обратиться в израильскую клинику ему рекомендовали московские врачи после того, как не смогли решить проблему самостоятельно.

Ранее актрису и ведущую программы «ДНК» на телеканале НТВ Анну Казючиц спасли от передозировки успокоительных средств в Москве. Она приняла большую дозу седативных препаратов и почувствовала сильную слабость. По неподтвержденным данным, вскоре после этого к ней домой на Малую Грузинскую улицу прибыли медицинские работники, которые провели промывание желудка и оставили ее под наблюдением специалиста.