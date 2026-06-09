Культурный код становится драйвером цифрового суверенитета

Топ-менеджер Rambler&Co рассказала об интеграции национальных ценностей в архитектуру отечественных ИИ-решений

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8 июня 2026 года состоялся круглый стол под эгидой Гражданского совета БРИКС-Россия «ИТ и ИИ в странах БРИКС: вызовы и перспективы сотрудничества». Анна Иванова, исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co, приняла выступила с докладом «ИИ-агенты по информации: суверенитет, безопасность, защита национальной идентичности в эпоху информационной войны. Как строить взаимодействие с дружественными странами, чтобы сохранить ценностные принципы и культурное наследие».

В ходе круглого стола обсуждались вопросы, стоящие перед международным сообществом: повсеместное внедрение искусственного интеллекта, неравный доступ стран к участию в технологическом прогрессе, упразднение ряда традиционных специальностей, асимметрия на рынке труда и другие. На первый план выходит формирование технологического суверенитета государств и создание единых международных стандартов.

Анна Иванова, исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co:

«ИИ-агенты – это уже не просто инструмент, они самостоятельно моделируют информационное поле. Мы переходим от привычных форматов к вопросно-ответным формам взаимодействия с медиа, и здесь особенно важен мировоззренческий фундамент. Портал “Рамблер” работает на базе российской нейросети ГигаЧат от Сбера и использует для ответов только верифицированные источники. Это позволяет с самого начала закладывать в агентов культурный контекст и систему ценностей – чтобы пользователи получали релевантные, точные и понятные ответы. Это вопрос не технологического превосходства, а осознанного выбора: какие ценности и приоритеты будут заложены в системы, которые формируют информационную среду. Наш путь – не изоляция, а ответственное лидерство в создании этичного ИИ, который работает в интересах людей и поддерживает прозрачные партнерства».

В своем выступлении Анна Иванова также отметила, что выстраивание культурной идентичности и грамотное формирование образа государства как внутри страны, так и на мировой арене, особенно важны для молодого поколения, которое чаще и объемнее других использует технологии нейросетей в повседневной жизни.

В обсуждении приняли участие руководитель Экспертного совета БРИКС-Россия, уполномоченный представитель России в «Женской двадцатке» Виктория Панова, ведущий научный сотрудник центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Анна Сытник, президент Ассоциации организаций и специалистов в области искусственного интеллекта «Национальный фонд искусственного интеллекта» Татьяна Бенуа, руководитель аналитического направления Центра компетенций по глобальной ИТ-кооперации Юрий Линдре и другие.