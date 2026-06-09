Пикник Афиши х Сбер объявляет четвертую волну артистов

Главный музыкант и главный лирик русского рэпа – Saluki и Markul, нижегородские звезды электроники «Станция метро Горьковская»

© пресс-служба компании «Афиша»

В 2026 году генеральным партнером фестиваля стал Сбер, который готовит для гостей интересные активности: от технологичных инсталляций до неожиданных сюрпризов на территории «Коломенского».

Пикник Афиши продолжает дополнять состав музыкантов! 20 июня 2026 года на исторической площадке фестиваля в Москве в рамках шоукейса ФРВРД Музыка и Карнавал Запись выступят:

Markul – яркий хитмейкер российской рэп-сцены, творчество которого объединяет мелодическое чутьё на чартовые бангеры и глубокие тексты, приглашающие слушателя порефлексировать вместе с артистом.

Saluki – один из главных музыкантов и архитекторов звука в российском хип-хопе, который выбрал сложный и интересный путь экспериментов, повышающих планку в масштабах всей сцены.

Кроме того, шоукейс ФРВРД Музыка и Карнавал Запись представят резиденты и друзья лейблов Куок, АРУСТАМОВ, J Rouh / Джей Ро и другие артисты.

На этом состав новых артистов не заканчивается! Также 20 июня в Коломенском выступят:

«Станция метро Горьковская» – творческое объединение, которое установило Нижний Новгород на карту российской электронной сцены: на фестивале музыканты представят масштабную аудиовизуальную программу с сетом из ломаных ритмов и басовых жанров.

В этом году Пикник Афиши кардинально меняет формат: впервые в истории фестиваль превращается в концептуальный луна-парк под открытым небом. Гостей ждут сияющие аттракционы в кинематографической стилистике, аромат сахарной ваты и творчество современных художников без границ. Титульный партнер – мобильный оператор T2 – представит линейку эксклюзивных развлечений, а также откроет новый ракурс на фестиваль. На площадке будет работать 16-метровое колесо обозрения для ценителей панорамных пейзажей. Перед началом поездки гостям будут выдавать фирменные маджентовые бинокли: благодаря им можно во всех деталях разглядеть каждую зону и составить личный маршрут фестиваля прямо из кабины.

Пикник Афиши давно вышел за рамки сцен и фудкортов. Это место силы, куда можно прийти с семьей, встретить старых друзей, завести новые знакомства, попробовать экзотическую кухню, поиграть в настолки, расслабиться в массажном кресле, сыграть в теннис, посмотреть театральную постановку, освоить новое дело в арт-мастерской – найти себе десятки занятий по состоянию души. С каждым новым анонсом досуг на фестивале становится еще более многогранным и насыщенным.

Все это 20 июня в музее-заповеднике «Коломенское». Билеты уже здесь!