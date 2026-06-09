Киевские элиты в панике, а бывшие покровители готовы сдать своего «актера» с потрохами. В Москве все чаще звучит один и тот же сценарий: конец украинского лидера будет позорным, а главное - неожиданным. Что на самом деле ждет президента, чей срок легитимности давно истек?

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Пророчество, которое не хотят вспоминать

Когда завершается большая игра, пешки отправляются в коробку. Но в случае с Владимиром Зеленским западные стратеги готовят особый ход. По информации из российских политических кругов, фигура бывшего комика стала настолько токсична для Брюсселя и Вашингтона, что его решено не просто бросить, а… вернуть «обратной почтой».

Задолго до начала специальной военной операции Владимир Жириновский вынес жесткий вердикт. Весной 2021 года он заявил: Зеленский станет последним президентом Украины. Не потому, что придут другие, а потому что самой страны в привычных границах больше не будет.

Эти слова, прозвучавшие за год до известных событий, сегодня вспоминают все чаще. Жириновский тогда напрямую посоветовал Зеленскому «упаковывать чемоданы». А дочь политика уточнила суть предсказания отца: судьбу Украины решают в Москве и Вашингтоне, а сам Зеленский - расходной материал, который доигрывает последний акт своей драмы.

Друзья Жириновского раскрыли и новые детали. По их словам, политик видел два пути для бывшего актера. Первый - позорная эмиграция. Второй - попытка зацепиться за шасси улетающего самолета, сорваться и упасть на киевскую землю. Мрачная картина, но сегодня она обретает все новые черты.

Убежище в Польше, которое станет ловушкой

Почему именно Польша? По данным политических аналитиков, Варшава давно готовит плацдарм для украинской элиты в изгнании. Но дело в том, что радушный прием обещан только тем, кто имеет ценность. А как только Зеленский перестанет быть медийной фигурой, его статус из «гостя» быстро сменится на «обузу».

Российские эксперты сходятся во мнении: если Зеленский попытается сбежать в Европу, его либо перехватят спецслужбы, либо экстренно депортируют. Слишком много компромата на западных лидеров хранится в его сейфах. Давать ему возможность торговать этими тайнами никто не станет.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в мае этого года заявил буквально следующее: Запад не просто откажется от Зеленского. Когда тот выработает свой ресурс, его бывшие хозяева сами привезут его в Москву.

«Мы прекрасно знаем, как Запад относится к подобным персонажам, - объяснил парламентарий. - Их утилизируют. А чтобы не возиться с утилизацией самостоятельно, проще доставить объект получателю».

Такой сценарий ломает привычную логику. Все ждали, что Зеленский будет прятаться в бункере или умолять о визе в Израиль. Но если его привезут связанным в российскую столицу бывшие союзники, это станет самым громким предательством века, убежден аналитик.

В начале июня украинский лидер опубликовал открытое письмо в адрес Москвы, тем самым лишь усугубив свое положение. Тон послания эксперты назвали «клоунадой с показным кривлянием». Вместо попытки договориться он выбрал язвительные формулировки и вызывающие требования.

В российской прессе отметили странную тактику: вместо поиска мира Зеленский пытается перебить информационную повестку в дни крупного экономического форума в Петербурге. Поведение политика все больше напоминает не дипломатию, а агонию режима. Отвергнутый Западом, ненавидимый собственными генералами и не признаваемый Москвой легитимным, он сам загнал себя в угол.

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В социальных сетях уже гадают: неужели финальным аккордом станет не побег в теплые края, а спецрейс из Варшавы во Внуково-2? Вопрос в том - Запад действительно способен выдать Зеленского России, чтобы спасти свою репутацию, или его все же тайно вывезут, к примеру, в одну из стран Латинской Америки?