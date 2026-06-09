Отменить дипломы и курсовые предложили в России из-за нейросетей

Российским вузам следует пересмотреть подход к итоговой аттестации студентов и отказаться от традиционных курсовых и выпускных работ. С таким предложением выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

По его мнению, распространение искусственного интеллекта снижает эффективность привычных форм проверки знаний. Гриб отметил, что сегодня студенты используют ИИ для написания работ, а преподаватели применяют аналогичные технологии для их проверки.

В качестве альтернативы он предложил развивать форматы, которые сложнее выполнить с помощью сторонних инструментов. Речь идет об устных экзаменах, онлайн-тестировании и защите собственных проектов или стартапов.

Также Гриб выступил за введение единого итогового экзамена для выпускников бакалавриата по аналогии с ЕГЭ. По его мнению, такая система позволит объективно оценивать базовый уровень подготовки студентов независимо от вуза, передает РИА Новости.

Ранее студентку четвертого курса Московского международного университета отчислили из вуза после того, как антиплагиат показал, что ее диплом более чем на 40 процентов написан с помощью искусственного интеллекта.