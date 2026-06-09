Александру Мясникову запретили спорт и интим: что случилось со звездным врачом
Звездный доктор пожаловался на запреты врачей. После операции Мясникову запретили буквально все, что для него невыносимо.
Медийный доктор Александр Мясников перенес операцию на глаза. Теперь ему нельзя буквально все — от спиртного до секса. Однако врача запреты коллег не останавливают.
«Второй день после замены второго хрусталика. Самое тяжелое — сидеть на попе ровно! Напрягаться — нельзя, читать, смотреть, физкультура, секс, нагибаться — ничего нельзя! Пиво — и то нельзя: якобы все газированные напитки могут провоцировать отек в глазу!» — поведал Мясников у себя в соцсетях.
Из принципа Александр выпил стакан пива, хоть и не очень этого хотел. Также доктор водит машину, несмотря на запрет.
«Только постоянно в глаз капать можно. И так — 2 недели! Ну пару дней я еще потерплю, а там не знаю. Рехнуться можно от этого покоя! Но за рулем я с первого дня!» — сказал Мясников.
Подписчики пожелали любимому врачу скорейшего восстановления, а заодно посмеялись над тем, что доктора — самые непослушные пациенты.
«Самые недисциплинированные пациенты — это врачи», «Почему это доктор не слушается докторов?», «Наверное, все врачи не слушаются врачей», — написали в комментариях.
Недавно стало известно, что врачи поставили Сергею Гармашу ультиматум — на фоне заболевания артисту придется отказаться от запретных вкусностей и алкоголя, или его состояние усугубится.