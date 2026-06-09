Александру Мясникову запретили спорт и интим

Звездный доктор пожаловался на запреты врачей. После операции Мясникову запретили буквально все, что для него невыносимо.

Медийный доктор Александр Мясников перенес операцию на глаза. Теперь ему нельзя буквально все — от спиртного до секса. Однако врача запреты коллег не останавливают.

«Второй день после замены второго хрусталика. Самое тяжелое — сидеть на попе ровно! Напрягаться — нельзя, читать, смотреть, физкультура, секс, нагибаться — ничего нельзя! Пиво — и то нельзя: якобы все газированные напитки могут провоцировать отек в глазу!» — поведал Мясников у себя в соцсетях.

Из принципа Александр выпил стакан пива, хоть и не очень этого хотел. Также доктор водит машину, несмотря на запрет.

«Только постоянно в глаз капать можно. И так — 2 недели! Ну пару дней я еще потерплю, а там не знаю. Рехнуться можно от этого покоя! Но за рулем я с первого дня!» — сказал Мясников.

Подписчики пожелали любимому врачу скорейшего восстановления, а заодно посмеялись над тем, что доктора — самые непослушные пациенты.

«Самые недисциплинированные пациенты — это врачи», «Почему это доктор не слушается докторов?», «Наверное, все врачи не слушаются врачей», — написали в комментариях.

Недавно стало известно, что врачи поставили Сергею Гармашу ультиматум — на фоне заболевания артисту придется отказаться от запретных вкусностей и алкоголя, или его состояние усугубится.