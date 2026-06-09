Эксперты объяснили, в каком случае рассмотрение дела Лерчек могут возобновить

Судебное разбирательство по делу блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, может быть возобновлено в случае появления нового свидетеля, если его показания будут иметь существенное значение для установления обстоятельств дела. Об этом "РГ" рассказала доцент Финансового университета при Правительстве РФ Ирина Карапетова.

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"Появление новых доказательств, в том числе свидетельских показаний, может стать основанием для пересмотра дела", - отметила эксперт.

По словам Карапетовой, возобновление производства возможно при наличии новых или вновь открывшихся обстоятельств, которые не были известны суду на момент принятия решения и способны повлиять на его исход. Кроме того, основаниями для нового рассмотрения могут стать существенные процессуальные нарушения или отмена судебного решения вышестоящей инстанцией.

Вместе с тем адвокат коллегии адвокатов "R&M Defence" Максим Довгань считает, что на практике возобновление процесса в ближайшее время маловероятно. Производство по делу было приостановлено из-за тяжелого заболевания Чекалиной, а для его возобновления необходимо, чтобы врачи официально подтвердили возможность ее участия в судебных заседаниях. Как отметил юрист, при нынешнем состоянии здоровья блогера говорить о скором возвращении дела в суд преждевременно.

Напомним, уголовное преследование Валерии Чекалиной связано с обвинениями в совершении экономических преступлений. Ранее стало известно о приостановлении производства по делу в связи с тяжелым состоянием здоровья блогера из-за онкологического заболевания.