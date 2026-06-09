Уехавшая Ахеджакова продолжает хранить средства в российских банках

Актриса Лия Ахеджакова, проживающая в Израиле, продолжает хранить средства в российских банках. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, 87-летняя народная артистка получает пенсию в размере 95 тысяч рублей в месяц с учетом надбавок — премии имени братьев Васильевых (бывшая Госпремия РСФСР) и доплаты за звание народной артистки. С 2023 по 2025 год она разместила на счетах в российских банках 2,2 миллиона рублей, а проценты по вкладам принесли ей более 200 тысяч рублей.

Сама актриса большую часть времени проводит в Израиле, но периодически приезжает в Москву, где постоянно живет ее муж Владимир Персиянов. У супругов есть дом в элитном поселке «Молодой Писатель» стоимостью около 100 миллионов рублей, а также квартира площадью 47 квадратных метров на улице Удальцова (примерно 25 миллионов рублей). Соседи рассказывают, что часто видят мужа Ахеджаковой в подъезде, но он избегает общения с ними и даже не заходит в один лифт, чтобы не отвечать на вопросы о жене.

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Ранее сообщалось, что актрису предложили заменить в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром» на Лизу Боярскую с помощью нейросети. Поводом стала фраза «Слава Украине!», которую Ахеджакова произнесла после спектакля в Лос-Анджелесе.