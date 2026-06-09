В Госдуме предложили сократить рабочий день в жару

Депутат Госдумы Георгий Камнев направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой обращение с предложением вернуть обязательное сокращение рабочего дня при превышении допустимой температуры на рабочих местах.

— Просим вас рассмотреть возможность возврата обязательных требований по сокращению продолжительности рабочего времени при превышении установленных предельных показателей температуры воздуха на рабочих местах, — говорится в документе.

Камнев подчеркнул, что длительная работа в жарких условиях может негативно отражаться на здоровье людей и снижать их работоспособность. Он считает, что выполнение трудовых обязанностей не должно происходить в ущерб самочувствию работников.

Также депутат обратил внимание на то, что не все сотрудники готовы требовать улучшения условий труда, опасаясь потерять работу. По его словам, работодатели не всегда уделяют достаточное внимание созданию комфортной и безопасной рабочей среды, передает ТАСС.

Ранее адвокат Вадим Багатурия рассказал, что если в офисе в жаркую погоду не работает кондиционер, работодателю могут выписать штраф.