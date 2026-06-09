Военкора Первого канала Анну Прокофьеву посмертно наградили «ТЭФИ-2026»

Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева, погибшая в марте 2025 года в зоне специальной военной операции, посмертно удостоена премии «ТЭФИ-2026». Об этом стало известно на церемонии награждения в Москве.

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Награду в номинации «Информационный сюжет» получила работа Прокофьевой «Курская область. Работа операторов дронов», подготовленная дирекцией информационных программ Первого канала.

После объявления победителя на сцену поднялись мать журналистки Ольга Прокофьева и ее сестра Анастасия. Они приняли награду от имени Анны.

— Спасибо за память, за память о наших ребятах… Мы всегда говорим, что ребята с нами, они здесь. Мы всегда знаем, что вы рядом. И мы будем нести эту память, — цитирует мать военкора РИА Новости.

Сообщения о гибели Анны Прокофьевой появились в Сети 26 марта 2025 года. Трагедия произошла в приграничье Белгородской области, где съемочная группа Первого канала подорвалась на вражеской мине. Находившийся с ней оператор Дмитрий Волков был ранен, его доставили в отделение реанимации и интенсивной терапии НИИ имени Н. В. Склифосовского и оказали экстренную медицинскую помощь.