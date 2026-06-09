Более 90% подростков в России хотят подрабатывать летом

В России свыше 90% подростков хотят подрабатывать в летние каникулы. Об этом сообщил в интервью РИА Новости первый зампред председателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев.

«Мы пытаемся создать стимулы и для работодателей, чтобы они официально трудоустраивали их, и меняем законодательство», - сказал он.

Киселев отметил, что число таких подростков достигает примерно 7,4 млн. При этом родителей, которые одобряют летнюю подработку детей, заметно меньше - около 70%.

Он также добавил, что реальная занятость подростков выше, чем показывают официальные данные. Сейчас вносятся изменения в законодательство в целях стимулирования работодателей к официальному трудоустройству несовершеннолетних.

HR-эксперт Гарри Мурадян ранее дал советы школьникам, которые ищут подработку в летний период. С его слов, нужно получить разрешение родителей, создать резюме и настаивать на трудовом договоре.