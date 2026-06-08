Собака задержала два самолета в аэропорту Новосибирска

В международном аэропорту Новосибирска имени Покрышкина бездомная собака задержала два самолета. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

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Инцидент произошел в понедельник, 8 июня. Собака выбежала на взлетно-посадочную полосу и стала быстро бегать по ней.

Персонал воздушной гавани через некоторое время смог поймать животное и выдворить за пределы территории аэропорта.

На фоне ЧП лайнерам из Новокузнецка и Екатеринбурга пришлось отправиться на второй круг. В дальнейшем им удалось благополучно приземлиться.

Ранее сообщалось, что в июле 2025 года из-за разгуливающей по ВВП собаки самолету из Норильска пришлось уйти на второй круг.

Для устранения помехи была незамедлительно задействована орнитологическая служба новосибирского аэропорта. Специалистам удалось поймать животное, задержка посадки составила 24 минуты.