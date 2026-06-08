Лантратова рассказала о состоянии пострадавшего машиниста поезда в Крыму

Пострадавший при атаке беспилотника на пригородный поезд в Крыму машинист продолжает лечение в больнице с осколочными ранениями и повреждениями стоп, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Лантратова в своем канале на платформе Max рассказала о состоянии здоровья машиниста по имени Анатолий, пострадавшего в результате атаки украинского беспилотника на пригородный поезд 4 июня.

«Анатолий находится в относительно стабильном состоянии. У него повреждения обеих стоп и осколочные ранения тела. Врачи дают хороший прогноз», – сообщила омбудсмен.

По ее просьбе раненого навестил крымский омбудсмен Александр Штехбарт. Он пообщался с пациентом и медицинским персоналом, разъяснил меры социальной поддержки и передал контакты для связи с семьей машиниста.

Кроме того, Штехбарт проверил состояние других пациентов, пострадавших от атаки дронов в Симферополе. Лантратова отметила положительную динамику: один человек переведен из реанимации в хирургическое отделение, а другой пациентке удалось вернуть зрение.

Напомним, 4 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщал об одном погибшем и троих раненых при атаке на поезд, следовавший в Керчь.

Восьмого июня вражеский дрон атаковал пассажирский поезд сообщением Москва – Симферополь.

До этого 4 июня один человек погиб при ударе украинского беспилотника по следовавшему в Керчь поезду.

Власти Крыма назначили пострадавшим при атаке на Симферополь жителям денежные компенсации.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал преступлением удар киевского режима по пассажирскому поезду Москва – Симферополь.