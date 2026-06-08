Родственник Аташян назвал журналистку «проституткой» из-за вопроса об ущербе

Пока художница Хатуна Аташян, которую обвиняют в мошенничестве при организации премиальных путешествий для блогеров, находится в СИЗО, ее родственники дали несколько комментариев по этому поводу представителям СМИ. Один из мужчин накинулся на журналистку после вопроса о возмещении ущерба и назвал девушку «проституткой».

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Сюжет показали в эфире «Москвы 24».

— Чего хотите? Хотите, чтобы такие проститутки, как вы, писали?! Как надо будет, так и возместим, — накричал родственник Аташян на журналистку Кристину Грищенко.

Другой близкий Аташян оказался сдержаннее и дал чуть более подробный комментарий журналистам.

— Все, что случилось, то случилось. Боженька так захотел. Знаете, что непонятно? Почему люди молчали? Позвонили бы брату, семье, — сказал он.

Аташян задержали в аэропорту в Минске. Она хотела улететь в Дубай, чтобы там «обдумать сложившуюся ситуацию».

Подозреваемую доставили в Москву, где ей предъявили обвинение в мошенничестве. Ее адвокат заявил, что она не хотела обманывать блогеров. По его словам, Аташян пришлось закрывать обязательства перед одними клиентами за счет следующих. Как художница обманула блогеров — в материале «Вечерней Москвы».