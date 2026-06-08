Трех школьников удалили с ЕГЭ за шпаргалки в Нижнем Новгороде

Трех школьников из Нижнего Новгорода удалили с Единого государственного экзамена (ЕГЭ) за шпаргалки. Об этом сообщил министр образования региона Михаил Пучков в МАХ.

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Кроме того, 1 июня с экзамена по выбору удалили еще двух учеников, у одного из которых обнаружили шпаргалку, а у другого – телефон. 4 июня с ЕГЭ по русскому языку были удалены четыре школьника. Пересдать экзамен они смогут через год.

"Восьмое июня и ЕГЭ по математике. Сдавали его более 12,7 тысячи выпускников текущего учебного года, из них выбрали профильный уровень около 7,4 тысячи человек… К сожалению, три человека не завершили экзамен из-за шпаргалок", – подчеркнул Пучков.

Единый государственный экзамен начали сдавать в России 1 июня. В этом году 11-классники, как всегда, могут выбрать для тестирования разные предметы. Обязательными остались русский язык и математика.

Первые дни основного периода ЕГЭ прошли в штатном режиме. Пока что поступило только одно обращение от участника ЕГЭ из Амурской области, который счел нарушением обработку его дополнительного бланка на экзамене.