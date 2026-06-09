Госдума дала регионам право запрещать продажу вейпов

Региональные власти получат право временно вводить полный запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним. Закон об этом единогласно приняла Госдума, документ прошел второе и третье чтения. А там, где торговать вредной продукцией будет разрешено, нужны будут лицензии.

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О лицензиях

На оптовую и розничную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией, согласно новому закону, будут выдавать лицензии. В первую очередь это актуально в отношении вейпов, которые сейчас может продавать фактически кто угодно, объяснил необходимость мер глава Комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов. "Он ни перед кем не отчитывается, никто его не проверяет, - сказал он о таких торговцах. - Теперь лицензирование будет в ведении региональных властей. Они будут выдавать лицензию, проверять точки продажи табака на соблюдение тех или иных правил продажи".

Эти нормы заработают с 1 октября 2026 года. А с 1 сентября 2027 года система "Честный знак" поможет проследить движение табачной и никотинсодержащей продукции по направлению к покупателям.

"Каждая торговая точка, каждое транспортное средство для развозной торговли - отдельная лицензия. Это позволяет контролировать не просто юридическое лицо, а каждый квадратный метр, где продается такая продукция", - заявил "РГ" член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Задача инициативы - в рамках выдачи лицензии проверить все точки хранения и продажи, усилить контроль над оборотом табачной и никотинсодержащей продукции, сказал "РГ" зампред Комитета ГД по молодежной политике.

"Это позволит сократить нелегальный рынок. Самое главное - защитить людей, особенно детей и подростков. Сфера вейпов должна быть абсолютно прозрачной", - уверен депутат.

О полном запрете в регионах

Впрочем, купить электронные устройства с 1 марта 2027 года можно будет не везде (табачных изделий это не касается - во всяком случае, пока). Норму о праве регионов запрещать розничную продажу вейпов и жидкостей к ним депутаты добавили при рассмотрении инициативы во втором чтении. Поправки были выработаны с учетом мнений граждан, медицинского и педагогического сообществ, а также экспертов, заявил председатель Госдумы Володин.

"По мнению всех, вейпы несут в себе вред здоровью, - заявил он журналистам. - Они отличаются от других курительных смесей тем, что вкусовые качества вейпов, учитывая использование ароматизаторов, "подсаживают" подростков. Очень быстро формируется зависимость, поэтому важно, чтобы эти вопросы были взяты на отдельный контроль".

Политик сообщил, что многие регионы просили Госдуму дать им соответствующие полномочия. Мало того, ряд территорий готовы после вступления нового закона в силу сразу принять свои нормативные акты о запрете вредных устройств, добавил спикер. Отметим, что после решения региона запрет заработает не сразу - согласно новому закону табу можно вводить на период с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года. Впоследствии право может быть продлено. Володин также обратил внимание на то, что за полный запрет продажи вейпов выступили 74% участников опроса, который спикер провел в своем канале в "Максе".

"Наша задача - защитить здоровье людей, в первую очередь детей", - добавил председатель ГД.

Комментарии депутатов

"Мы обязаны убрать эту продукцию подальше от детей и сделать рынок контролируемым, цивилизованным и прозрачным. Это вопрос здоровья нации, и здесь мягкость неуместна", - согласен Никита Чаплин.

В 2024 и 2025 годах депутаты уже принимали законы для защиты детей от никотина, напомнил предысторию Александр Толмачев. По его словам, речь о запрете продажи вейпов несовершеннолетним и серьезной ответственности за его нарушение.

Ограничения на торговлю вейпами вводятся на основе опыта алкогольных рестрикций, рассказал "РГ" зампред Комитета ГД по экономполитике Сергей Алтухов.