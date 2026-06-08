Тюремная процедура: принуждение школьниц к снятию белья перед ЕГЭ назвали дикостью

Скандалы вокруг досмотра выпускников перед Единым государственным экзаменом (ЕГЭ) приобретают системный характер и требуют немедленного пересмотра всей процедуры проверки перед тестированием. Такое мнение в разговоре с Рамблером высказал эксперт по школьному образованию, председатель Родительского комитета Санкт-Петербурга Михаил Богданов, комментируя участившиеся случаи, когда школьниц в ультимативной форме заставляют снимать нижнее белье из-за срабатывания металлодетекторов.

По словам специалиста, превращение пунктов проведения экзаменов в места жесткого досмотра недопустимо, а сама система сегодня функционирует в режиме «тотального недоверия» к детям, что полностью уничтожает педагогический смысл проверки знаний. Богданов убежден, что организаторы ЕГЭ обязаны скорректировать регламенты, чтобы исключить абсурдные требования со стороны проверяющих на входе.

Я считаю, что это дикость. Экзамен превратили в какую-то экзекуцию, в тюремную процедуру, это уже заходит за грань. Организаторы экзамена, которые отвечают за регламент, должны четко прописать: если рамка срабатывает на элементы одежды — детей нужно пропускать. Что металлическое они могут там пронести, и на что это влияет? Ну, хорошо, даже если ученик что-то пронес — смотрите за ним повнимательнее на самом экзамене. Нам нужно пересматривать процедуру ЕГЭ и переводить ее в более лояльный и спокойный режим. Михаил Богданов Глава ассоциации «Санкт-Петербургский городской родительский комитет», учитель информатики

Оценивая влияние подобных инцидентов на психологическое состояние подростков, эксперт отметил, что унизительные досмотры наносят глубокую травму неокрепшей психике подростков. Вместо того чтобы идти на проверку знаний с позитивным настроем, выпускники сталкиваются со стрессом, который не позволяет им продемонстрировать реальный уровень подготовки, а также подрывает доверие к ключевым государственным институтам.

«Каждый такой инцидент лишний раз подливает масла в огонь. Но самое важное — это порождает тотальное недоверие к государству, обществу, школе и самому институту экзамена. Раньше люди шли на экзамен совершенно с другим настроением. Сейчас же его превратили в тюремную процедуру, где детей со страшным лицом проверяют под лупой. Все превращено в фарс вместо того, чтобы спокойно и по-человечески провести обычную проверку знаний и удостовериться, что ребенок усвоил школьную программу».

Специалист добавил, что пострадавшие от некорректных действий организаторов школьницы имеют право защищать свои права в правовом поле, поскольку находиться в равных условиях с другими учащимися после пережитого унижения невозможно. При этом будущим выпускникам он посоветовал заранее минимизировать риски столкновения с чрезмерно ревностными проверяющими.

«По-хорошему, в такой ситуации можно отказаться от экзамена и уйти на резервный день. Также стоит подать апелляцию в Рособрнадзор или даже обратиться в суд, ведь нормально чувствовать себя на экзамене после подобного довольно сложно. А тем, кому еще предстоит сдавать ЕГЭ, я советую учитывать эти особенности и заранее избегать одежды или белья с фурнитурой, которая может среагировать на металлоискатель, чтобы просто не влететь в аналогичную историю».

Ранее Telegram-канал «Нетипичная Махачкала» сообщил, что в Дагестане перед экзаменом по математике рамка металлодетектора среагировала на нескольких выпускниц. Находившийся на месте местный чиновник отказался использовать ручной металлодетектор и в ультимативной форме потребовал от девушек снять бюстгальтеры, заявив, что дело в металлической фурнитуре белья. Выпускницы признались, что чувствовали себя крайне неловко и униженно. До этого аналогичный случай произошел в Санкт-Петербурге, где 17-летней школьнице пришлось снять в туалете трусы с металлическими колечками из-за того, что они «звенели» на входе. В районной администрации позже заявили, что девушка сама ушла в уборную вместе с подругой после того, как сообщила куратору о срабатывании рамки на уровне бедер, после чего повторно прошла контроль.