Мать шестерых детей из Якутска выиграла миллион рублей в лотерею

Мать шестерых детей из Якутска потратила последние деньги из лотерейного кошелька, чтобы купить билет в лотерее «Мечталлион Экспресс». Билет оказался счастливым, и она выиграла миллион рублей. Об этом пишет портал SakhaLife.

Анна уже год участвует в лотереях, но больше двух тысяч рублей не выигрывала. На этот раз она решила купить билет на последние 100 рублей, которые отложила в лотерейный кошелек. И внезапно оказалось, что билет принес ей миллион рублей.

— Я сидела, кофе пила, и тут уведомление пришло о выигрыше миллиона рублей. Я прямо в шоке была. Чуть кружку не выронила! — приводят ее слова в материале.

Женщина рассказала, что планирует потратить деньги на отдых для детей.

Несколько дней назад сотрудник транспортной безопасности из Брянской области Александр два раза стал победителем лотереи, при этом во второй раз он купил всего один билет и выиграл 13,5 миллиона рублей. Незадолго до крупного выигрыша он приобрел пять билетов, которые принесли ему 200 тысяч рублей.

До этого житель Ярославля Александр Голованов поехал в магазин за отверткой и по пути выиграл 2,5 миллиона рублей с помощью моментальной лотереи. Он неоднократно участвовал в лотереях, но счастливый билет купил случайно.