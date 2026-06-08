«Афиша Рестораны» стала генпартнером Gastreet и построила грибной бар с функциональными напитками

Медиасервис открыл на площадке собственный бар и встроился в партнерскую механику фестиваля с призами для гостей

С 7 по 12 июня 2026 года на курорте Красная Поляна проходит Gastreet International Restaurant Show – одно из главных событий индустрии, которое ежегодно собирает рестораторов, шефов, управленцев и гастроэнтузиастов со всей страны. В этом году ресторанный гид и медиасервис «Афиша Рестораны» выступает генеральным информационным партнером Gastreet и открывает поп-ап-пространство.

Центром присутствия бренда на Gastreet стал грибной бар, созданный совместно с лабораторией функциональных напитков Shroom Shroom. Пространство открылось на новой площадке события под названием «Двор» и посвящено коктейльной культуре и функциональным миксам, которые помогут прожить насыщенный фестивальный день с заботой о себе – от антипохмельного кофе и какао с грибами-адаптогенами до протеиновых смузи и других миксов. У каждого напитка есть свое аудиосопровождение, которое на время позволит прожить гастрономический опыт не только через вкус, но и через внимание к собственному состоянию.

Маргарита Замураева, главный редактор «Афиши Рестораны»:

«Для нас важно не просто “засветиться” на фестивале, а встроиться в его досуговые сценарии так же естественно, как любимое кафе в прогулку по городу. Мы знакомим людей с новым гастрономическим опытом, и теперь делаем это не только с помощью контента, но и создавая реальный опыт с лучшими представителями индустрии».

Днем бар работает в формате «с собой», а вечером переходит в более камерный сенсорный режим по предварительному бронированию. За вечерний сервис будет отвечать Виталий Колпин – бартендер с 20-летним опытом, многократный победитель и призер российских и международных чемпионатов в 18 странах, а также основатель Craft Bar Skills Academy. Бар открыт ежедневно с 10:00 и до последнего гостя.