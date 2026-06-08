Регистрация на «AdIndex Сити 2026» открыта

26 июня в Москве пройдет «AdIndex Сити» — конференция для специалистов рекламы, маркетинга, коммуникаций и технологий. В этом году мероприятие впервые проходит на новой площадке, а также увеличивает масштаб. Регистрация на конференцию уже открыта

© предоставлено изданием AdIndex

Каждый год «AdIndex Сити» проходит в новой концепции, отражающей состояние индустрии. Темой 2026 года стал «Звездный путь: Рекламный Вояджер».

Индустрия переживает период масштабных изменений. Искусственный интеллект становится частью повседневной работы, трансформируются медиапотребление и коммуникации, появляются новые инструменты и подходы к взаимодействию с аудиторией. В этих условиях компаниям приходится искать новые ориентиры и пересматривать привычные стратегии.

Одной из главных тем «AdIndex Сити 2026» станет поиск эффективных решений для работы в новой реальности. Участники обсудят развитие рекламных и маркетинговых технологий, аналитику, искусственный интеллект, коммуникации, инфлюенс-маркетинг, контент, поведенческую экономику и лучшие кейсы брендов.

В деловую программу войдут восемь тематических потоков, посвященных различным направлениям рекламного и маркетингового рынка. В обсуждениях примут участие более 200 экспертов, представителей брендов, агентств, медиакомпаний и технологических платформ.

© предоставлено изданием AdIndex

После завершения деловой программы состоится первая церемония вручения отраслевой премии «Высокая Технология», которая отметит лучшие рекламные и маркетинговые платформы и сервисы.

В этом году «AdIndex Сити» впервые пройдет на новой площадке — в пространстве LOFT#8 по адресу: Москва, ул. Волочаевская, 48, стр. 1, 2.

Дата проведения: 26 июня 2026 года

Время: с 10:00 до 01:00

Портал «Рамблер» – официальный медиапартнер конференции «AdIndex Сити 2026».