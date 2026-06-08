Автобусное сообщение в Крыму функционирует в полном объеме

Автобусное сообщение в Республике Крым функционирует в полном объеме. Для удобства пассажиров организовано движение на участке, где временно приостановлено движение пригородных поездов. Об этом в "Максе" сообщает региональное министерство транспорта.

"Автобусное сообщение в Республике Крым функционирует в полном объеме. Для удобства пассажиров организовано автобусное сообщение на участках, где временно приостановлено движение пригородных поездов, а именно: от станции Джанкой до станции Азовская и в обратном направлении, от станции Яркая до станции Симферополь и в обратном направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что временно приостановлено движение пригородных поездов на участках Симферополь - Джанкой, Армянск - Джанкой и Яркая - Симферополь (пригородные поезда по маршруту Евпатория - Симферополь следуют до станции Яркая).

Ранее было приостановлено движение на участках Джанкой - Соленое озеро, Джанкой - Азовская. На станциях дежурят сотрудники Южной пригородной пассажирской компании, которые консультируют пассажиров и помогают пересесть на нужный автобус.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что помощник машиниста погиб, машинист пострадал в результате атаки украинского БПЛА на тепловоз пассажирского поезда сообщением Москва - Симферополь. Пассажиры поезда не пострадали, они были доставлены к месту назначения на автобусах. Согласно сообщениям властей, массированные атаки ВСУ на Крымский полуостров продолжаются уже несколько дней.