Симоньян представила бестселлер и анонсировала роман о муже

Главный редактор RT использовала книжный фестиваль на Красной площади сразу для двух событий: презентации своего романа-антиутопии «В начале было Слово — в конце будет Цифра» и анонса будущей книги. Если первый уже разошёлся стотысячным тиражом и получил звание «Книга месяца», то второй только готовится выйти в свет.

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Новая работа Маргариты Симоньян называется «Не первая любовь. Исповедь горя и радости». В отличие от футуристической антиутопии, здесь автор обращается к личному. Это биографический роман о ней и её покойном муже — режиссёре Тигране Кеосаяне, ушедшем из жизни 26 сентября 2025 года.

«Она, мне кажется, на одном дыхании читается», — поделилась Симоньян на фестивале.

Об этом сообщает RT.

Выход книги запланирован на осень 2026 года — к годовщине смерти Кеосаяна. Симоньян рассказала, что многократно перечитывает каждую главу вместе со свекровью, матерью режиссёра Лаурой. «Она мне говорит, что это вообще единственное, что удерживает её жизнь», — призналась автор. Тем временем текущий роман продолжает собирать рекордные продажи: на фестивале все экземпляры разошлись за считаные часы.

Напомним, что Кустурица заявил, что отменить русскую культуру невозможно. Симоньян подаст в суд на Euronews из-за фейкового видео с ИИ.