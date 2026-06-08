В Сочи спасатели эвакуировали из Крабового ущелья травмированную туристку

Спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России эвакуировали из Крабового ущелья в Сочи 64-летнюю туристку, которая упала и травмировала спину. Об этом в "Максе" сообщила пресс-служба ведомства.

"Информация о происшествии в Южный РПСО МЧС России поступила от врачей скорой помощи. Поскользнувшись на экотропе "Крабовое ущелье", 64-летняя сочинка упала и получила травму спины. <…> Спасатели ЮРПСО МЧС России совместно с сотрудниками АСС "Кубань-спас" обнаружили туристку и на носилках эвакуировали из лесного массива", - говорится в сообщении.

Уточняется, что травмированную женщину передали врачам скорой помощи.