Раскрыты обстоятельства гибели актера из «Доктора Живаго» в зоне СВО

Художественный руководитель камерного драматического театра Костромы Татьяна Ноздрина рассказала aif.ru о гибели актера Филиппа Яловеги, известного по роли в сериале «Доктор Живаго». Он погиб в зоне проведения спецоперации в возрасте 51 года. Его тело предали земле 5 июня в Саратове.

© Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Ноздрина сообщила, что артист пал как воин — церемония прощания прошла с воинскими почестями. По ее словам, у Яловеги больше десяти лет был духовник, и сейчас священник молится за него как за родного сына. На похороны пришли очень многие. Она также отметила, что покойный был человеком огромного таланта, а таких актеров, как он, единицы.

Яловега родился 21 июня 1974 года в городе Орджоникидзе. Он окончил театральный факультет Саратовской консерватории имени Собинова, а в 1997 году вошел в труппу Костромского драматического театра имени Островского. Зрители запомнили его по ролям в картинах «Доктор Живаго» и «Столыпин… Невыученные уроки».

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В 2008 году актера осудили за убийство двух девушек. Наказание он отбывал в колонии строгого режима. Родственники и поклонники артиста до сих пор убеждены, что он не совершал этого преступления.