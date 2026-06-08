Мигрантов хотят привлекать к уходу за пожилыми россиянами

Депутат Госдумы Александр Толмачев в беседе с «Абзацем» предложил привлекать мигрантов к уходу за пожилыми россиянами. По словам депутата, это могло бы помочь укрепить контакт между культурами и облегчить социализацию иностранцев, особенно на фоне сохраняющейся проблемы с уважением к традициям русского народа.

Парламентарий отметил, что одна из ключевых черт русской культуры — помощь ближним. Волонтерское движение, по его словам, объединяет миллионы людей, и иностранцев стоило бы приобщить к этой стороне жизни. Речь идет не только о заботе о пожилых, но и о сохранении исторического наследия, а также о помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

Ранее сообщалось, что члены Совета Федерации 3 июня приняли законопроект об усилении контроля за здоровьем мигрантов, приезжающих на работу в Россию. Документ направлен на борьбу с нелегальной миграцией. Согласно новым правилам, иностранцы обязаны пройти медицинское освидетельствование в течение 30 дней с момента прибытия — вместо прежних 90 дней.

Врачи должны проверить наличие инфекционных заболеваний, ВИЧ и следов наркотиков. Оплачивают осмотр сами работники или их наниматели. Проводить его смогут только аккредитованные медучреждения.