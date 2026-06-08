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Стало известно количество поездов, задерживающихся в Крым и из него после атаки БПЛА

Газета.Ru

Девять поездов в Крым и из него задерживаются из-за ночных атак беспилотников на полуостров. Об этом сообщил оператор перевозок «Гранд Сервис Экспресс» в Telegram-канале.

Как отметили в компании, на 9:00 по московскому времени задерживается пять поездов в Крым. Три из них следовали из Москвы и были остановлены — это поезд №092 МоскваСевастополь, №173 МоскваЕвпатория и №028 МоскваСимферополь. Задержка по времени здесь составляет от 3,5 до 5 часов. Поездов №316 АдлерСимферополь и №025 Минеральные Воды — Симферополь задерживаются на 5-6,5 часов.

Из Крыма не смогли вовремя выехать четыре поезда: №174 ЕвпаторияМосква, №92 СевастопольМосква, №98 СимферопольМосква и №184 СевастопольМурманск. Задержка по времени здесь составляет от 7,5 до 10 часов.

До этого глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что беспилотный летательный аппарат атаковал в регионе тепловоз пассажирского поезда МоскваСимферополь. В результате удара машинист получил ранение, его помощник не выжил.

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