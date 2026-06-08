В России изменятся правила нахождения родственников в палатах стационаров

Федеральное министерство здравоохранения разработало проект масштабной реформы правил посещения госпитализированных граждан. Новые нормы позволят организовать непрерывный уход за тяжелобольными людьми и упростят получение сопутствующих медицинских услуг.

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Министерство здравоохранения Российской Федерации подготовило новые правила пребывания близких родственников и законных представителей пациентов в больничных палатах. Согласно проекту программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, граждане смогут находиться в стационарах круглосуточно, если госпитализированному человеку требуется постоянный посторонний уход. Информационное агентство «Общественная служба новостей» уточняет, что сейчас порядок посещения больниц в регионах, включая Нижегородскую область, жестко регламентирован внутренним расписанием конкретных медицинских организаций.

Единственным обязательным условием для непрерывного совместного нахождения в палате станет строгое соблюдение санитарно-эпидемиологического режима учреждения.

Кроме того, разработанный Минздравом документ содержит комплексные меры дополнительной социальной поддержки для ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Для этой категории граждан будет существенно расширен перечень доступных медицинских услуг. Они смогут в приоритетном порядке получать квалифицированную медико-психологическую, психотерапевтическую, психиатрическую и наркологическую помощь в ведущих профильных клиниках федерального значения.