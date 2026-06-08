Пророчество «русского Нострадамуса»: Россия переживет три «ига» и придет «меченый» царь

Обычный крестьянин, сбежавший от жены и детей ради службы в монастыре, отсидел за решёткой больше двадцати лет. При этом ни одно его мрачное предсказание не разминулось с реальностью. Инок Авель (в миру его звали Василий Васильев) ещё в XVIII веке описал развал династии Романовых, две мировые бойни и эпоху воинствующего безверия. Современные историки всё чаще признают: его слова звучат жутковато точно. О каких же испытаниях для России говорил провидец и что из напророченного уже случилось у нас на глазах?

© runews24.ru

Как тульский крепостной стал «голосом небес»

В глухой тульской деревне 18 марта 1757 года появился на свет младенец, которому судьба уготовила роль самого неугодного предсказателя империи. Василий Васильев с рождения числился барской собственностью. В 1774 году его женили насильно, но брак не заладился. Спустя десятилетие Василий неожиданно разбогател — смог выкупить себя у хозяина, после чего собрал котомку и исчез из родной деревни, оставив супругу с тремя ребятишками.

Долгие странствия привели беглеца на Валаам. Здесь бывший землепашец постригся в монахи под именем Авель. Именно в валаамских кельях будущего пророка начали посещать таинственные видения. Но записывал он их не для всех — монах придумывал хитрые шифры, чтобы никто посторонний не догадался об истинном смысле. После многих лет скитаний Авель очутился в Николо-Бабаевском монастыре близ Ярославля. Вот там его откровения и начали обрастать пугающими подробностями.

Удар по императрице и разговор с Павлом

Скандальную славу Авель заслужил благодаря предсказаниям, которые власти назвали «сеянием паники». В конце 1700-х годов он вдруг объявил точный месяц кончины Екатерины Великой. Императрица была ещё жива и здорова, а дерзкого чернеца уже схватили и посадили в тюрьму. Первый арест стал лишь началом долгой тюремной одиссеи.

Когда на престол взошёл Павел I, он повелел освободить узника. Однако радость продлилась недолго. Авель явился к новому царю и прямо заявил: тому осталось править не более четырёх лет. Разъярённый монарх немедленно вернул пророка за решётку. А спустя некоторое время Павел I действительно пал от рук заговорщиков. Потрясающая точность дат, которую демонстрировал простой инок, заставляла дрожать даже венценосных особ.

При Александре I Авель накликал на себя новую беду. Он предрёк, что первопрестольная столица будет объята пламенем от рук французов. За такие речи его сослали в Соловецкий монастырь. Но сам старец уверял: пожар Москвы станет началом конца наполеоновской армии. Вскоре именно так и случилось — однако царский двор предпочитал затыкать рот пророку, а не прислушиваться к его словам.

Три «смертельных ярма» и уничтожение «цвета нации»

Самые мрачные откровения Авеля касались будущих катастроф России. Он предрёк три «лютых ига», которые стране суждено пережить: татарское (уже пройденное), польское и грядущее — «безбожное». Вот фрагмент, от которого у слушателей стыла кровь:

«Восстанет скорпион и начнёт хлестать землю Русскую, разорять храмы, затворять церкви, убивать самых лучших людей русских».

Позже толкователи связали образ «скорпиона» со Львом Троцким: тот родился 7 ноября под этим знаком зодиака. Другое знаменитое пророчество гласило о «мужичке с топором, которого упокоят в хрустальном саркофаге». Тут нетрудно узнать Ленина и Мавзолей. Кроме того, Авель описал крушение Романовых:

«Корона царская обернётся терновым венцом… Грянет война. Великая война, всемирная. Накануне победного салюта рухнет царский трон. Поднимется брат на брата… Власть безбожная примется хлестать землю русскую».

Что из напророченного уже случилось?

По оценкам современных аналитиков, «русский Нострадамус» оказался прав в следующих пунктах:

- Екатерина II умерла именно в тот месяц, который назвал монах.

- Павел I был убит ровно через четыре года после личного предупреждения Авеля.

- Москва сгорела в 1812-м, а за этим последовал разгром Наполеона.

- Монархия Романовых рухнула.

- Прогремели две мировые войны (Авель упоминал «великую» и «мировую» во множественном числе).

- Обрушились репрессии против «лучших людей» — расстрелы священников, офицерства и интеллигенции в годы красного террора.

- На Красной площади появился «хрустальный гроб» — знаменитый мавзолей.

Пока остаётся нереализованным, но активно обсуждается пророчество о правителе с «тройным именем», которому выпадет миссия возрождения державы. Вот подлинные слова Авеля:

«Имя его трижды вписано в судьбу России… В нём — спасение и удача государства. Одному служили былинные богатыри, второй появится на свет в одни сутки, а чествовать его будут в другие. На третьем — особая печать рока».

Эксперты до сих пор спорят: возможно, речь идёт о князе Владимире, Сталине и Путине?

Финал человечества по версии Авеля: почти тысячелетие в запасе

Монах оставил потомкам и расчёт даты конца света. Он опирался на византийское летоисчисление, согласно которому сотворение мира произошло за 5508 лет до Рождества Христова. Авель свято верил: жизнь человечества ограничена 8400 годами. Если отнять от этого числа 5508, получится 2892 год. Именно в этом году, по убеждению пророка, земная история поставит точку. Стало быть, если верить старцу, у России и всего мира есть ещё почти девять веков запаса.

Инок Авель, проведший в тюрьмах и ссылках в общей сложности более 20 лет за свои откровения, так и не увидел, как потомки признали его правоту. Однако с каждым десятилетием его зашифрованные манускрипты раскрывают всё новые смыслы — и заставляют с уважением склонять голову перед тем, кто платил свободой за каждое своё пророчество.