Убивший двух девушек актер «Доктора Живаго» погиб в зоне СВО

Актёр сериала «Доктор Живаго» Филипп Яловега, ранее отбывавший наказание за двойное убийство, погиб в зоне СВО. Ему был 51 год. О смерти артиста рассказала художественный руководитель камерного драматического театра Костромы Татьяна Ноздрина в своём личном блоге.

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«5 июня в Саратове похоронили бывшего актёра драмтеатра им. А. Островского Филиппа Яловега. Погиб на СВО. Похоронили со всеми воинскими почестями. Множество друзей и знакомых пришли проститься с ним. Царствие Небесное р. Б. Филиппу», — написала Татьяна.

С 1997 года Яловега был актёром Костромского драматического театра им. А. Н. Островского. Среди его работ в кино — роли в сериалах «Доктор Живаго» и «Столыпин… Невыученные уроки».

У Филиппа осталось двое детей. Дочь родилась в 2000 году в браке с Екатериной Спириной. Сын появился на свет в 2004 году — его мать, вторая супруга актёра, актриса Нина Маврина.

В марте 2008 года Филипп совершил убийство двух девушек — своих поклонниц. По данным следствия, накануне трагедии он провёл с ними вечер в баре, а позже отправился к одной из девушек домой, где и произошло преступление. В итоге артиста задержали. Мотивы убийства так и остались невыясненными — сам актёр не смог их объяснить.

Суд приговорил актёра к 16 годам и 1 месяцу колонии строгого режима. Позднее срок был сокращён до 15 лет 9 месяцев и 10 дней. Находясь в саратовской колонии, Филипп основал театральную студию. Там же он вступил в брак с журналисткой. Выйдя на свободу, Яловега заключил контракт и отправился в зону СВО. Актёр погиб в ходе боевых действий в июне 2026 года.

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