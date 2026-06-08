Дарья Донцова рассказала, как в молодости работала уборщицей ради сына

Писательница Дарья Донцова призналась, что в юные годы столкнулась с бедностью и была вынуждена работать уборщицей, чтобы содержать маленького сына. Об этом она рассказала в «Шоу Воли».

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По словам Донцовой, после развода с первым мужем она осталась одна с ребенком на руках. В то время студентов неохотно брали на работу, однако ей удалось устроиться через знакомых.

— Студентов тогда не трудоустраивали. Но один дяденька меня пожалел. Он предложил оформиться через родственницу, — вспоминает писательница.

Сначала Донцова убирала туалеты, а позже получила повышение и стала работать в залах. Сейчас автор популярных детективов отмечает, что пережитые трудности помогли ей справиться с жизненными испытаниями и добиться успеха.

Ранее российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев на «Форуме в большом городе» признался, что вырос в нищете. По его словам, были моменты, когда семья отправляла маленького брата к папе, а Нагиев находил две копейки на улице, чтобы купить «четвертушку хлеба и пить с водичкой».