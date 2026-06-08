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Сербский режиссер и сценарист Эмир Кустурица надеется получить российское гражданство в 2027 году. Об этом в понедельник, 8 июня, он рассказал в беседе с журналистами.

— Я надеюсь, что получится (сделать российское гражданство — прим. «ВМ») в следующем году, точно сказать не могу, — цитирует его ТАСС.

4 июня журналист из Соединенных Штатов Кристофер Хелали тоже сообщил о том, что хочет получить гражданство России и уже направил соответствующее письмо российскому президенту Владимиру Путину.

До этого он также призывал коллег из изданий CNN, Fox News и MSNBC посетить Донбасс, чтобы своими глазами увидеть преступления ВСУ. По его словам, многие западные журналисты не хотят приезжать в Донбасс, потому что это не отвечает интересам их корпораций.

Кроме того, недавно Путин подписал указ «О приеме в гражданство Российской Федерации жителей Приднестровья». Согласно ему, дееспособные жители региона, которые живут там в момент вступления указа в силу, смогут получить российский паспорт в упрощенном формате.