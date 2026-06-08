Россиян предупредили о летних схемах дачных аферистов

Дачные аферисты адаптируют свои схемы под времена года. Какие мошеннические сценарии особенно популярны летом, в беседе с агентством Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

По наблюдениям парламентария, одна из самых частых схем обмана в летнее время связана с арендой дач. Она заключается в оплате брони — за деньги потенциальному арендатору предлагают закрепить даты. Однако после перевода средств объявление об аренде снимается, а «хозяева» дачи перестают выходить на связь.

Еще одна схема дачных аферистов завязана на поддельных штрафах, которые поступают в чат садового товарищества или района якобы от администрации, товарищества, коммунальщиков или инспектора. Нарушения могут касаться высокой травы, разведения костров, складирования мусора, сбора грибов или расхода воды. К сообщению о штрафе прикрепляется ссылка или QR-код, также аферисты могут писать номер карты для перевода.

Кроме того, махинаторы нередко рекламируют несуществующие магазины саженцев, семян, теплиц, насосов, генераторов и садового инвентаря. Воспользовавшись услугами такого магазина, дачник может получить продукцию низкого качества либо вовсе не дождется заказа. Также мошенники нередко раздают платные «сертификаты на сбор грибов» при том, что для личного пользования никакого разрешения не требуется, если речь не идет об охраняемой зоне.

Вдобавок мошенники могут предоставлять услуги по спилу деревьев, вывозу мусора, покосу травы или доставке земли, песка или дров. Получив аванс, злоумышленники исчезают, помимо этого, зачастую аферисты оглашают одну сумму, а по окончании работ требуют доплату. Также аферисты наживаются на летней подработке для студентов и подростков — им предлагают заработать на участии в промоакциях, услугах доставки или опросах. Другие обманные схемы основаны на продаже путевок, билетов и экскурсий.

Ранее россиян предупредили о мошеннических схемах, основанных на капремонте. Аферисты предлагают жертве за деньги убрать из квитанции оплату капремонта и списать долги.