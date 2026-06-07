Лантратова рассказала о переговорах с украинским омбудсменом Лубинцом

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова рассказала о первых результатах переговоров с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом, которые состоялись в пятницу.

В пятницу на территории Белоруссии состоялась первая личная встреча, в ходе которой три семьи вернулись к близким в Россию, а пять человек отправились к своим родным на Украину, передает РИА «Новости».

«У меня сейчас в работе находится истории десяти семей, которых мы должны воссоединить, и вот первые три семьи удалось воссоединить… Договорились о воссоединении семей. Списки большие, но в ближайший момент мы работаем над десятью семьями», – сказала Лантратова в эфире телеканала «Соловьев Live».

Она добавила, что договорилась с Лубинцом о взаимном обмене списками гражданских, кого стороны хотят забрать и кого готовы отдать.

Отдельно омбудсмены обсудили возвращение жителей Курской области, которые по-прежнему находятся на территории Украины. Лантратова сообщила, что на сегодняшний день удалось вернуть 165 курян, еще список из шести человек находится на проработке, и выразила надежду, что вскоре они тоже смогут вернуться домой.

По словам Лантратовой, во время встречи она передала Лубинцу письма российских военнопленных от их семей и подчеркнула важность возвращения домой молодых пленных в возрасте от восемнадцати до двадцати лет.

Она также отметила, что стороны договорились в ближайшее время провести еще одну встречу, наладить «дорожную карту» взаимодействия и отработку поступающих писем, а также обсудили координацию действий при экстренных ситуациях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, трем семьям удалось вернуться в Россию с Украины через белорусский пункт пропуска «Новая Гута».

Аппарат уполномоченного по правам человека добился возвращения 165 жителей Курской области, включая 16 детей, с подконтрольных Киеву территорий.