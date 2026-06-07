Стала известна реакция Симоньян на вопрос "зачем она увела мужика"

«Его погубили и сами при смерти»: Симоньян спросили, зачем она «увела мужика»
Главный редактор RT Маргарита Симоньян провела встречу с читателями на фестивале «Красная площадь». В рамках мероприятия гостям предоставлялась возможность задавать вопросы журналистке. Одна из девушек на мероприятии задала сформулированный в грубой форме вопрос об отношениях Симоньян с ее покойным мужем, режиссером Тиграном Кеосаяном.
Несмотря на негативный посыл вопроса, журналистка ответила коротко: «Дорогая, дай вам Бог здоровья», а потом добавила, что раз девушка читала вопрос с экрана телефона, а не произнесла его своими словами, значит, на самом деле она так не думает.
Ранее Симоньян рассказала, что диагноз «рак» стал для нее полной неожиданностью. По словам журналистки, врачи связывали развитие болезни с сильным стрессом.
Маргарита Симоньян рассказала о завещании Тиграна Кеосаяна
До этого главный редактор телеканала RT поделилась, что у Кеосаяна изначально не было шансов выйти из комы. Режиссер скончался 26 сентября 2025 года, но при этом она считает, что он ушел раньше.